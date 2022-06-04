FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında Kanarya'nın transfer gündemini yorumladı! "Çok net bir ilgi var"
A Spor yorumcusu Taner Karaman, sarı lacivertlilerin transfer gündemini değerlendirdi. Karaman, "Seferovic ile bir ilgi var. Marcelo ile ilgili çok net bir ilgi var. Bu iki transfer majör transfer olacak. Crespo tarzında maliyet anlamında Fenerbahçe'yi çok fazla yormayacak oyunlar olacak. Jesus gibi bir hocanın Fenerbahçe'ye listesiyle geldiği kanısındayım" dedi.
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