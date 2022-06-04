Fenerbahçe'de genel kurul toplantısı gerçekleşti!
Fenerbahçe olağan mali genel kurul toplantısı gerçekşeşti. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:56
F.Bahçe'de genel kurul toplantısı gerçekleşti! 04 Haziran 2022 | 12:00
01:21
Flaş transfer sözleri! "Çok net bir ilgi var" 04 Haziran 2022 | 12:00
01:33:43
Jorge Jesus F.Bahçe'ye imza attı! 03 Haziran 2022 | 12:00
00:51
F.Bahçe'den eğlenceli Jorge Jesus paylaşımı 02 Haziran 2022 | 12:00
01:13
F.Bahçe'den Jesus'a hoş geldin paylaşımı! 02 Haziran 2022 | 12:00
01:47
Jesus'tan F.Bahçe sözleri: İlk hedefimiz... 02 Haziran 2022 | 12:00
01:13
F.Bahçe Jesus'u bu videoyla duyurdu! 02 Haziran 2022 | 12:00
03:04
Kupa Avcısı imzayı attı! "Herkesin içine sinen..." 02 Haziran 2022 | 12:00