FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında Kanarya'nın transfer gündemini aktardı!
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuşan Uluç, "Yeni sezonun takımı Antalyaspor maçından itibaren planlanmaya başlandı. İsmail Kartal da takımın takviyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin bek ve golcü konusunda arayışları var. Arjantin'den sağ ve sol bek adayları var. Golcü konusunda ise Enner Valencia'ya İngiltere'den ciddi taliplerin olması sebebiyle beklentilerin üzerinde bir rotasyon olabilir. Ancak Fenerbahçe futbolcu konusunda cazipliğini kaybetmiş durumda. Bu sebeple ekonomik anlamda tatmin edici teklifler sunmanız gerekiyor. Bu da bu mali yapıda ne kadar mümkün?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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