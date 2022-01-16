FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci eleştirisi! "Bu performansıyla idmana çıkarmazlar"
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile berabere kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç da karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Fenerbahçe 2014-15'ten beri ikinci kez bir maçın ilk yarısını kaleye şut çekmeden tamamladı. Maç boyunca Antalyaspor topu bırakıyor Fenerbahçe ise yana pas, yana pas, geriye pas, bunu yaparsın ama skor üstünlüğü sendeyse. Bu kadar kötü oynama hakkınız olamaz" ifadelerini kullandı. Öte yandan takımın yıldız oyuncuları Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi de eleştiren Uluç, "Mesut'u bu performansıyla daha önce oynadığı bir takımda idmana çıkarmazlar. İrfan Can'ı bugün Başakşehir geri almaz" dedi. İşte o sözler...
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