Fenerbahçe'de o isme dikkat çekti! "Takımın vazgeçilmezi olur"
Süper Lig'in 22.haftasında Fenerbahçe evinde Altay ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Taner Karaman değerlendirdi. Karaman, "Birincisi İsmail Kartal'ın gelişiyle bu takımın vazgeçilmezi İrfan Can Kahveci olur. Mesut Özil konusunda ise İsmail Kartal'ın yapmış olduğu açıklamalarda dikket etmesi gerekiyor. " ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)
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