30 Ekim 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında Fenerbahçe'nin sorununu anlattı! "Mesut problem olmaya devam edecek"
Fenerbahçe'de Mesut Özil problemi devam ediyor. Vitor Pereira geldikten sonra beklediği süreleri bulamayan yıldız oyuncu, bu durumdan rahatsız görünüyor. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Mesut hakkında kritik yorumlarda bulundu. Beşer, "Mesut Özil ve Fenerbahçe birlikteliğinin olumlu sonuç vermesini bekleyenlerden değildim. Çünkü Fenerbahçe oturmuş bir yapıda değil. Fenerbahçe bir devinim sürecinde. Kendini arıyor. Oyuncular transfer ediliyor, hocalar geliyor fakat Fenerbahçe oyun anlayışını tespit edip camiasını ikna edebilmiş değil. Böyle bir yerde Mesut iş yapmaz. Bu durumda Mesut üzerinden bir yapı inşa edemezsiniz. Mesut, Fenerbahçe'de problem olmaya devam edecek." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
30.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Oyuna devam edememişti! Son durumu belli oldu
- Trabzonspor 2 - 1 Ç.Rizespor Abdullah Avcı Maç Sonu Basın Toplantısı / A Spor
- Erman Toroğlu, Trabzonspor'un Kazandığı Penaltı Pozisyonunu Yorumladı / A Spor / Takım Oyunu
- Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi
- Serdar Sarıdağ: Ortak Menfaat Fenerbahçe'nin İyiliği / A Spor/ Son Sayfa / 28.10.2021
- Galatasaray'da ayrılık! "Mutsuz olduğu için gitmek istiyor"
- Rizespor'un kazandığı penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı
- Hamdi Aslan: ''Trabzonspor'da Kazanmayı İsteyen Bir Oyuncu Grubu Var'' A Spor / Sabah Sporu
- Rizespor'un kazandığı penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı
EN YENİLER
- Beşiktaş'ta 4 İsim İstanbul'da Bırakıldı.Sercan Dikme Son Detayları Açıkladı / A Spor / Spor Ajansı
- Serkan Korkmaz: ''Galatasaray'ın Forvet Rotasyonu Ligin En İyisi'' A Spor / Spor Ajansı / 29.10.2021
- Serkan Korkmaz: ''Ali Koç'un Çok Kötü Yönetildiğini Düşünüyorum'' A Spor / Spor Ajansı / 29.10.2021
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...