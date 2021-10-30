FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında Fenerbahçe'nin sorununu anlattı! "Mesut problem olmaya devam edecek"

Fenerbahçe'de Mesut Özil problemi devam ediyor. Vitor Pereira geldikten sonra beklediği süreleri bulamayan yıldız oyuncu, bu durumdan rahatsız görünüyor. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Mesut hakkında kritik yorumlarda bulundu. Beşer, "Mesut Özil ve Fenerbahçe birlikteliğinin olumlu sonuç vermesini bekleyenlerden değildim. Çünkü Fenerbahçe oturmuş bir yapıda değil. Fenerbahçe bir devinim sürecinde. Kendini arıyor. Oyuncular transfer ediliyor, hocalar geliyor fakat Fenerbahçe oyun anlayışını tespit edip camiasını ikna edebilmiş değil. Böyle bir yerde Mesut iş yapmaz. Bu durumda Mesut üzerinden bir yapı inşa edemezsiniz. Mesut, Fenerbahçe'de problem olmaya devam edecek." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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