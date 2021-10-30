Konyaspor Fenerbahçe maçının devre arasında Erman Toroğlu: Futbolcular başkandan randevu talep etti

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçının devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bazı futbolcular başkan Ali Koç'tan randevu talep etti. Kadroda olmayan isimler bu konuda öncülük yapabilir." dedi. (FB spor haberleri)

ABONE OL