FENERBAHÇE HABERLERİ - "Bu hatayı İsmail Kartal hocaya değil Vitor Pereira'ya yazarım"
Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe nefes aldı. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, kötü gidişatın sorumlusu olarak Vitor Pereira'yı işaret etti. Kelleci, "Fenerbahçe 60-65. dakikadan sonra oyundan düşüyor. Bu hatayı İsmail hocaya değil Pereira'ya yazarım" dedi. | Fenerbahçe haberleri ( FB spor haberi )
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