FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Giresunspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi. Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. (FB spor haberi)
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