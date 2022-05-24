FENERBAHÇE HABERLERİ - Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de yıldız isimlerle yollar ayrılıyor
Fenerbahçe yıldız isimleriyle yollarını ayırıyor. Sarı lacivertli ekipte kaptanlar Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan gönderilecekler. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz detayları açıkladı. Korkmaz, "Mesut'un durumu Jesus'a kalmadı. Ali Koç ile Mesut Özil aynı yerde olamaz. Bence Mesut'u Fenerbahçe'de istemeyen kişiler hocalar değil. Ozan Tufan da kolay gönderilecek birisi değil." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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