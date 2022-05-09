FENERBAHÇE HABERLERİ - "Beşiktaş derbisi İsmail Kartal'ın onur madalyasıdır"
Süper Lig'in 36. haftasında kılıçlar çekildi. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev derbi karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal hakkında konuştu. Bilgiç, "Bu derbi İsmail Kartal'ın onur madalyasıdır. 40 bin kişilik rakibin önünde Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip olan takıma defans yaptırdı. Beşiktaş'ın tüm taktiği Fenerbahçe'nin oyununu bozmak oldu." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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