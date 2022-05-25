FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa Mert Hakan Yandaş'ı istiyor! İtalyan kulüpleri devrede
Bu sezon gösterdiği performans ile İsmail Kartal'ın değişmez isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olması bekleniyor. CSKA Moskova'nın teklif yaptığı oyuncuya İtalyan kulüpleri de devrede. Detayları A Spor yorumcusu Serdar Kelleci açıkladı. Kelleci, "Mert Hakan Yandaş'ın CSKA Moskova haberi var. Benim bildiğim İtalya'yla da ilgili birkaç transfer bilgisi var. İtayla'dan da teklif geldi. Daha önceden de İtalyan kulüplerin Mert Hakan ile ilgisi oldu." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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