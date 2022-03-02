FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'den Arda Güler ve transfer açıklaması
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Attila Szalai, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer iddialarıyla ilgili "Transferi düşünmüyorum. Tek konsantrasyonum Fenerbahçe üzerine. Her gün de sıkı bir şekilde yoğun olarak çalışıyorum." ifadelerini kullanan Macar futbolcu, sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler ile ilgili "Topla inanılmaz etkili ve iyi de bir karakteri var. Çok çalışıyor ve öğrenmek için bize sürekli soru soruyor. İyi bir profesyonel ve yüksek bir potansiyeli var." yorumunu yaptı. (FB spor haberi)
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