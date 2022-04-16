FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Alex de Souza geliyor"
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi evinde 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maça sonradan dahil olan 17 yaşındaki Arda Güler takımının ikinci golünü attı. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç genç oyuncuyu o sözlerle övdü. Bilgiç, "Fenerbahçe ve Türk futboluna çok başka bir Alex de Souza geliyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
İptal edilen golde ofsayt var mı? 17 Nisan 2022 | 12:00
01:01
Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? 16 Nisan 2022 | 12:00
00:27
Arda'ya övgü dolu sözler! "Alex geliyor" 16 Nisan 2022 | 12:00
02:36
Altay'dan Kartal yorumu! 16 Nisan 2022 | 12:00
00:52
Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş benzetme! 16 Nisan 2022 | 12:00
00:36
Rossi sözleşmenin karşılığını veriyor mu? 16 Nisan 2022 | 12:00
00:30
Toroğlu: Üzerine vurmak daha zor! 16 Nisan 2022 | 12:00
00:39
İşte Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi iki takımın 11'leri! 16 Nisan 2022 | 12:00