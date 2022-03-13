FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'e Eljif Elmas benzetmesi! "18 milyon euro..."
Fenerbahçe, Süper Lig'in üst sıralarını ilgilendiren zorlu mücadelede Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Arda Güler'in performansını değerlendirdi. Bilgiç, "Önümüzdeki sene Arda Güler ilk 11 oyuncusu olur. Ondan sonra Milli Takım oyuncusu olacak. Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın 18 milyon euroya sattı. Arda'yı hayal edin." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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