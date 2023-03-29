FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler için dikkat çeken yorum!
Adı dünya devi Real Madrid ile anılan Arda Güler için dikkat çeken sözler. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Arda Güler hakkında konuştu. Özkök, "Arda'ya biraz ilgimizi azaltmamız lazım. Sahada gösterdikçe ilgimizi arttırmamız gerekiyor." dedi. FB SPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Arda Güler için dikkat çeken yorum! 29 Mart 2023 | 12:00
01:40
"A Milli Takım'ın oturmuş sistemi yok" 26 Mart 2023 | 12:00
00:08
Arda Güler A Milli Takım kampında şov yapıyor! Attığı gol... 21 Mart 2023 | 12:00
04:40
F.Bahçe'den G.Saray'a: Devam ediyor muyuz etmiyor muyuz? 21 Mart 2023 | 12:00
00:59
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Güreşte bile 2 puan" 20 Mart 2023 | 12:00
00:39
Osayi'nin müdahalesinde kırmızı kart var mı? Toroğlu yorumladı! 19 Mart 2023 | 12:00
01:40
Kızılhan: Kötü emellerinizde boğulacaksınız! 19 Mart 2023 | 12:00
00:52
Toroğlu: Arda lazım! 19 Mart 2023 | 12:00