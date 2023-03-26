Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "A Milli Takım'ın oturmuş sistemi yok"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım'ın Ermenistan karşısında aldığı galibiyeti yorumladı. Toroğlu, "Bizim oturmuş bir takımımız yok. Geçiş dönemi yaşıyoruz gibi. Sabretmemiz lazım ama sabrederken bazı şeyleri görmemiz lazım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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