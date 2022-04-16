FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'dan İsmail Kartal yorumu!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi evinde 2-0 mağlup etmeyi başardı. Kanarya'nın başarılı file bekçisi Altay Bayındır maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Bayındır, "Taraftarımıza güzel destekleri için teşeşkkür ederiz. İsmail hoca camianın dinamiklerine hakim. Ne yapması gerektiğini biliyor. Camiamız bütün olduğunda birçok şeyi aşıyoruz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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