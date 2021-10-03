FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumu! "Olacak şey değil"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "İlk yarıdaki Kasımpaşa'ya bakıyorum, olacak şey değil. Sonra ikinci yarıdaki Fenerbahçe'ye bakıyorum o da olacak şey değil." dedi. (FB spor haberi)

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