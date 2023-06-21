FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç-Arda Güler görüşmesi sona erdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile birçok Avrupa kulübünün listesinde bulunan genç yıldız Arda Güler arasındaki toplantı sona erdi. Görüşmeyle ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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