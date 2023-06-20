Fenerbahçe'ye gidecek mi? Volkan Demirel'den açıklama geldi
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'la yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden biri de Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'di. 41 yaşındaki çalıştırıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada takımda kalacağını duyurdu ve "Tek hedefim Hatayspor'u anka kuşu gibi hayata döndürmek." ifadelerini kullandı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
F.Bahçe'ye gidecek mi? Volkan Demirel'den açıklama geldi 20 Haziran 2023 | 12:00
01:32
Arda Güler F.Bahçe'den ayrılacak mı? Transferde kritik tarih... 20 Haziran 2023 | 12:00
02:04
"Ali Koç'un yakın çevresine söylediği şey..." 19 Haziran 2023 | 12:00
01:53
"Ana gündem maddesi G.Saray'dı" 18 Haziran 2023 | 12:00
03:56
F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! "Yeni sezon için tercihimiz..." 17 Haziran 2023 | 12:00
08:08
F.Bahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda ortalık karıştı! İşte o anlar 17 Haziran 2023 | 12:00
06:24
Gürcan Bilgiç Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a çağrısını yorumladı 16 Haziran 2023 | 12:00
03:41
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a güvenoyu çağrısı 16 Haziran 2023 | 12:00