FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler yorumu! "Doğru adres değil"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Fenerbahçeli Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Arda Güler önde oynayan bir oyuncu. Arda'nın ligini doğru seçmesi lazım. Arda için Almanya doğru adres değil" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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