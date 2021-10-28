28 Ekim 2021, Perşembe
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FENERBAHÇE HABERLERİ - A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan'dan flaş Fenerbahçe tespiti! "Hücum hattındaki en temel problem..."
A Spor yorumcusu ve teknik direktör Mahmut Alpaslan, Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertli kulüp hakkında flaş bir tespit yapan Alpaslan, "Fenerbahçe'nin esas problemi sakatlıklar olmamasına rağmen forvet hattının sürekli değişmesi. Örnek vereyim Lewandowski kaç kere değişiyor? Değiştirdiğiniz zamanda başarılı olma şansınız asgariye iniyor" ifadelerini kullandı. | (FB haberleri)
28.10.2021
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