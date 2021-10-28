28 Ekim 2021, Perşembe

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mahmut Alpaslan'dan Mesut Özil sözleri! "Vitor Pereira'nın beklentisi..."

A Spor yorumcusu ve teknik direktör Mahmut Alpaslan, canlı yayında Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulundu. Flaş tespitler yapan Alpaslan, Kanarya'da bir süredir gündem olan Mesut Özil konusuna da değindi. Alpaslan, "Elinizde dünya çapında bir oyuncu var. Bir tane mevkide bu oyuncuyu oynayın. Mesut Özil bu ülkede arkasını ve yanlarını doldurduğunuz zaman çatır çatır oynar. Pereira'nın Mesut'tan beklentisi koridorda oynarken gelecek gidecek olması. Mesut o tarzda hiçbir zaman oynamadı" dedi. İşte o sözler...
28.10.2021
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Pereira’nın Mesut’tan beklentisi... "Pereira'nın Mesut'tan beklentisi..." 28.10.2021
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