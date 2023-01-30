FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler sözleri! "Eksiklerini giderirse..."
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, "Arda Güler, büyük bir yetenek ve eksiklerini giderirse dünya yıldızı olabilir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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