Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde konuştu! "Kendimi göstermek istiyorum"
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemini de hareketli geçiriyor. Sarı lacivertli ekip son olarak Serie B ekiplerinden Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı. Hollandalı sol bek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte o sözler...
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