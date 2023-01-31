Video Fenerbahce Videoları Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde konuştu! "Kendimi göstermek istiyorum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde konuştu! "Kendimi göstermek istiyorum"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemini de hareketli geçiriyor. Sarı lacivertli ekip son olarak Serie B ekiplerinden Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı. Hollandalı sol bek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte o sözler...

31 Ocak 2023 | 16:19
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

25:01
Oosterwolde: Kendimi göstermek istiyorum! 31 Ocak 2023 | 12:00
01:34
Emre Demir İstanbul'a geldi! 30 Ocak 2023 | 12:00
00:54
Flaş Arda Güler sözleri! "Eksiklerini giderirse..." 30 Ocak 2023 | 12:00
01:59
Toroğlu yorumladı! Penaltının tekrar kararı doğru mu? 29 Ocak 2023 | 12:00
01:37
Toroğlu'dan Jesus'a sitem! "Arda maç kadrosundaysa..." 29 Ocak 2023 | 12:00
01:28
Toroğlu penaltı tartışmasını yorumladı! "Jesus sinirlendiğine göre..." 29 Ocak 2023 | 12:00
01:47
Oosterwolde transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli 27 Ocak 2023 | 12:00
08:31
Ferdi'den transfer açıklaması! 26 Ocak 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN