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Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş sözler! "Futbol adına konuşacak bir şey bulamıyoruz"

A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Uçar, sarı-lacivertli takımla ilgili "Futbol adına konuşulacak bir şey bulamıyoruz." yorumunu yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
21.02.2021
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