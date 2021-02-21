21 Şubat 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş sözler! "Futbol adına konuşacak bir şey bulamıyoruz"
A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Uçar, sarı-lacivertli takımla ilgili "Futbol adına konuşulacak bir şey bulamıyoruz." yorumunu yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
21.02.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Hakemler tarafından Fatih Terim'e zulüm edildi"
- Babacar kırmızı kart görmeli miydi? Toroğlu yorumladı
- Fenerbahçe ile G��ztepe 54. randevuda
- Turgay Demir'den Muslera'ya Övgüler / A Spor - Son Sayfa 20.02.2021
- Fenerbahçe Göztepe'yi ağırlayacak
- Spor Ajansı - 21/02/2021
- Fatih Terim: Ceza vermek için bahane arıyorlar
- Fenerbahçe Göztepe'yi ağırlayacak
- Transfer detaylarına açıklık getirdi! Cengiz Ünder F.Bahçe'ye gelecek mi?
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları