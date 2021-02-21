Fenerbahçe-Göztepe maçının devre arasında Erman Toroğlu: Fenerbahçe futbol oynamıyor

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Göztepe maçının devre arasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe bugün futbol oynamıyor. Göztepe ise çok iyi mücadele ediyor. Mesut ve Sosa hiç iş yapmıyor." dedi.

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