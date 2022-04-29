FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler! "Trabzonspor'dan da iyi"
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yoı konuk etti. Sarı lacivertli ekip ilk yarıyı Diego Rossi'nin golü ile 1-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe istim üzerindeki en iyi takım. Fenerbahçe son 5-6 haftadır Trabzonspor'dan da iyi oynuyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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