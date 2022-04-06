Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'ın zor kararı! Arda ve Ferdi...
Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yükselen form grafiğinin ardından sahaya nasıl bir ilk 11 ile çıkılacağımerak konusu olmaya devam ediyor. Bu gelişmenin ardından A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Uluç, "İsmail Kartal kazanan takımı bozmayacaktır. Ferdi ve Arda maça yedek başlayacaktır." dedi.
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