Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: Başkan adayları bize geliyor!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Biz başkan adayı aramıyoruz. Başkan adayı olmak isteyenler 'Ne olacak bu takımın hali' diyerek bize geliyorlar" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Aziz Yıldırım: Başkan adayları bize geliyor! 23 Haziran 2023 | 12:00
00:47
F.Bahçe Dzeko'yu böyle duyurdu! 23 Haziran 2023 | 12:00
02:15
Canlı yayında açıkladı! Avcı ve F.Bahçe... 23 Haziran 2023 | 12:00
01:48
Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da 22 Haziran 2023 | 12:00
01:45
Flaş Arda Güler yorumu! "Doğru adres değil" 22 Haziran 2023 | 12:00
01:26
Ali Koç-Arda Güler görüşmesi sona erdi 21 Haziran 2023 | 12:00
01:33
F.Bahçe'de kritik hafta! Yeni teknik direktör ve Arda Güler... 21 Haziran 2023 | 12:00
00:43
F.Bahçe'ye gidecek mi? Volkan Demirel'den açıklama geldi 20 Haziran 2023 | 12:00