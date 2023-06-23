Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a genel kurul çağrısında bulunarak "Ali bey ya kongre yap ve güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. 'Aday çıksın yaparım' jestlerini bırak. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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