TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Edin Dzeko'yu böyle duyurdu! Videoda şarkı söyledi
Fenerbahçe dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler yıldız oyuncunun transferini videolu paylaşımla duyurdu. Dzeko videoda Türkçe şarkı da söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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