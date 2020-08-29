29 Ağustos 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Dirar'ın yerine Mert Yılmaz

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Faslı yıldız Nabil Dirar'ın alternatifini buldu. Sarı lacivertli ekip, Bayern Münih II forması siyen 21 yaşındaki Mert Yılmaz'ı gündemine aldı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul oldu. İşte detaylar...
29.08.2020
ABONE OL

Mert Yılmaz Kimdir? haberin devamı

DİĞER
Dirar'ın yerine Mert Yılmaz Dirar'ın yerine Mert Yılmaz 29.08.2020
F.Bahçe Valencia transferini böyle duyurdu F.Bahçe Valencia transferini böyle duyurdu 28.08.2020
Loic Remy'den transfer itirafı! Fenerbahçe... Loic Remy'den transfer itirafı! Fenerbahçe... 28.08.2020
F.Bahçe Sosa'nın menajerine 1.5 milyon Euro ödedi "F.Bahçe Sosa'nın menajerine 1.5 milyon Euro ödedi" 27.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Valencia Fenerbahçe'de 3 milyon Euro kazanacak "Valencia Fenerbahçe'de 3 milyon Euro kazanacak" 27.08.2020
Emre Belözoğlu F.Bahçe'deki görevini tamamlayıp milli takımda çalışabilir "Emre Belözoğlu F.Bahçe'deki görevini tamamlayıp milli takımda çalışabilir" 27.08.2020
Kraft: Altay ve Harun çok iyi kaleciler Kraft: Altay ve Harun çok iyi kaleciler 27.08.2020
Lemos'tan Barcelona itirafı Lemos'tan Barcelona itirafı 27.08.2020
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler... Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler... 26.08.2020
F.Bahçe'den Muriqi açıklaması! F.Bahçe'den Muriqi açıklaması! 26.08.2020
Fenerbahçe Lemos'u resmen açıkladı! Fenerbahçe Lemos'u resmen açıkladı! 26.08.2020
Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu! Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu! 25.08.2020
Mauricio Lemos İstanbul'da! İşte ilk görüntüler Mauricio Lemos İstanbul'da! İşte ilk görünt��ler 24.08.2020
İşte Mauricio Lemos'un sözleşme detayları İşte Mauricio Lemos'un sözleşme detayları 24.08.2020
Mauricio Lemos İstanbul'a geliyor! Mauricio Lemos İstanbul'a geliyor! 24.08.2020
Fenerbahçe Lemos'u kadrosuna kattı Fenerbahçe Lemos'u kadrosuna kattı 24.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Gidecekler belli oldu! İşte o isimler
Trabzonspor transferde 'fırtına' koparacak! Tam 6 oyuncu...
Fenerbahçe-Alanyaspor maçından kareler
Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Falcao'nun yanına dünya yıldızı golcü
Altay Bayındır'ın yediği gol sonrası Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü!
Lazio'dan flaş Muriqi kararı! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör