Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! İşte o görüntüler
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Yapılan toplantıda sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından Ogün Altıparmak ile Başkan Ali Koç arasında tansiyon yükseldi. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:14
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! İşte o görüntüler 05 Kasım 2023 | 12:00
07:14
F.Bahçe Divan Kurulu'nda Atatürk hologramı! 05 Kasım 2023 | 12:00
01:24
Çarpıcı Fenerbahçe sözleri! "İlk test maçını oynadı" 05 Kasım 2023 | 12:00
00:24
Toroğlu Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltıyı yorumladı 04 Kasım 2023 | 12:00
01:04
"Tek başına savaşıyor!" 04 Kasım 2023 | 12:00
13:55
Ali Koç'tan A Spor'a özel açıklama: Güzel bir maç olsun 03 Kasım 2023 | 12:00
00:14
Dusan Tadic İsmail Kartal'ın oğluyla balık tuttu! 31 Ekim 2023 | 12:00
01:53
Toroğlu yorumladı! Ferdi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı? 29 Ekim 2023 | 12:00