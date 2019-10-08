Dirar fıtık ameliyatı olacak

Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte forma giyen Nabil Dirar fıtık ameliyatı olacak. Faslı futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ameliyat için gün sayıyor... Kasığındaki sakatlığa rağmen fedakarlık yaparak Hasan Ali'nin yokluğunda forma giyen Dirar'ın milli sol bekin dönüşüyle birlikte ameliyat masasına yatması planlanıyor.

Fenerbahçe teknik heyeti, bu nedenle ayağında yaşadığı sorun için özel tabanlık yaptırmak üzere New York'a giden Hasan Ali Kaldırım'dan haber bekliyor.

Uzun süre sahalardan uzak kalan Hasan Ali'nin milli ara sonrası 20 ekim'de oynanacak Yukatel Denizlispor mücadelesinde forma giymesi kesinleşirse Nabil Dirar vakit kaybetmeden fıtık ameliyatına alınacak. Faslı futbolcunun sahalara dönüşünün 1 ayı bulacağı ifade edildi.

Hasan Ali'nin sakatlığı nedeniyle ameliyatını erteleyen Dirar, bu süreçte sol bekteki performansıyla beğeni topladı. Faslı futbolcu 7 süper lig maçının tamamında 90 dakika mücadele ederken,, 2 gol kaydetti.