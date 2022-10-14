FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv mücadelesi öncesi son durum! Karşılaşma ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 2. hafta karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve 14 Ekim Pazar günü saat 21:00'de başlayacak. Mücadele S Sport kanalında yayınlanacak. Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv CANLI izle...
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