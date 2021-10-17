Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan maç sonu açıklama: Trabzonspor'u tebrik ediyorum

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zorlu mücadeleyi değerlendirdi. Maçın hakemi Ali Şansalan hakkında "Ali Maçalan... Geçen sezon da Konyaspor maçını bizden almıştı" ifadelerini kullanan Ali Koç, Trabzonspor'u galibiyetinden ötürü tebrik etti. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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