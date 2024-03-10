Video Fenerbahce Videoları Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe'nin lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe'nin lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekibe verilen penaltı kararını yorumladı. Toroğlu, "Bana, sabaha kadar bu pozisyonu gösterseniz bu pozisyona sabaha kadar dışarıda derim. Temas noktasının izdüşümü bana dışarıda geliyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri

10 Mart 2024 | 22:54
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