Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe'nin lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekibe verilen penaltı kararını yorumladı. Toroğlu, "Bana, sabaha kadar bu pozisyonu gösterseniz bu pozisyona sabaha kadar dışarıda derim. Temas noktasının izdüşümü bana dışarıda geliyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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