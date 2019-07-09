09 Temmuz 2019, Salı

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İtalya'dan Eljif Elmas iddiası

Sky Sport'un haberine göre; Napoli, Eljif Elmas için 13 milyon euro önerdi. Fenerbahçe ise Napoli'den 20 milyon euro talep etti.
09.07.2019

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