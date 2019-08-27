Fenerbahçe Adil Rami'yi böyle duyurdu

Fenerbahçe, son olarak Marsilya forması giyen Adil Rami ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Fransız stoperin transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu.