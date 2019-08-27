27 Ağustos 2019, Salı
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Luiz Gustavo'da pürüzler giderildi
Fenerbahçe'nin Marsilya ile Gustavo konusunda anlaşmaya vardığı ve Brezilyalı yıldızın da hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 32 yaşındaki Gustavo geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla fransa ligi'nde 30 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, bu sezonun ilk iki karşılaşmasında da 90 dakika forma giydi. asıl bölgesi 6 numara olan Gustavo, stoper olarak da görev yapabiliyor.
27.08.2019
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