Erman Toroğlu Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının ilk yarısını yorumladı! "Daha takım gibi oynayan..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Adana Demirspor, bir takım kurmuş ama Fenerbahçe daha takım olarak oynuyor. Fenerbahçe daha dikkatli, disiplinli oynuyor. Adana Demirspor'da iyi oyuncular var ama zaman zaman elektrik bağlantıları kesik, Fenerbahçe'de değil." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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