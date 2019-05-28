28 Mayıs 2019, Salı
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Ezeli rakiplerin Azubuike kapışması
Fenerbahçe ve Beşiktaş bir kez daha transferde karşı karşıya.. İki ezeli rakip Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Azubuike'nin peşinde.
28.05.2019
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