28 Mayıs 2019, Salı
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Vedat Muriç Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Murıç'in transferinde önemli aşama kaydetti.
28.05.2019
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