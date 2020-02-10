Evren Turhan: Mustafa Pektemek'in eline çarpan top penaltı değil

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını Artı Futbol programında değerlendirdi. Turhan, maçı son dakikalarında Mustafa Pektemek'in eline çarpan ve Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklediği pozisyonla ilgili "Mustafa Pektemek'in eline çarpan top penaltı değil." ifadelerini kullandı.