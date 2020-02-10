10 Şubat 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Evren Turhan: Mustafa Pektemek'in eline çarpan top penaltı değil
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını Artı Futbol programında değerlendirdi. Turhan, maçı son dakikalarında Mustafa Pektemek'in eline çarpan ve Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklediği pozisyonla ilgili "Mustafa Pektemek'in eline çarpan top penaltı değil." ifadelerini kullandı.
10.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
- Adem Büyük: Kazandığımız için mutluyuz
- Emre Bol: Teknik anlamda Fenerbahçe'nin sıkıntıları var
- Aslan ilk yarıda işi bitirdi
- Emre Bol: Federasyonun içinde başka bir federasyon var
- Adem Büyük: Kazandığımız için mutluyuz
- "Mustafa Cengiz Ali Koç'a güzel cevaplar verdi"
- "Mustafa Pektemek'in eline çarpan top penaltı değil"
- Beşiktaş Sergen Yalçın'la uçuşa geçti
- Trabzonsporlu futbolculardan "Epilepsi İçin Bak" kampanyasına destek
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...