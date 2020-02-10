10 Şubat 2020, Pazartesi
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Emre Bol: Teknik anlamda Fenerbahçe'nin sıkıntıları var
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Teknik anlamda Fenerbahçe'nin sıkıntıları var" ifadelerini kullandı.
10.02.2020
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