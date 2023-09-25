Eski Fenerbahçeli Lugano cep telefonunu çalan hırsızı yaptığına pişman etti!
Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde etkinliğe katılan Fenerbahçe'nin efsane savunmacısı Diego Lugano, cep telefonunu çalan hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsızın Lugano'nun telefonunu çaldığı anlar bir kişi tarafından görüntülendi. Uruguaylı ismin hırsızı yakalamasının ardından polise haber verildi. İşte Lugano'nun hızsızı yakaladığı anlar... | Fenerbahçe haberleri
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