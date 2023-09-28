Erman Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu! "Fenerbahçe kalecisini bir defa gördüm"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Dominik Livakovic'i 40. dakikada falan gördüm. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor! 3'ü fiyasko, 1'i iyi. O da Fenerbahçe. Galatasaray emekliyor. Beşiktaş zaten belli. Fenerbahçe doğru işler yapıyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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