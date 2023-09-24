Fenerbahçe'den VAR tepkisi! "İptal etmek için uğraştılar"
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki, açıklamalarda bulundu ve VAR'a tepki gösterdi. Gol pozisyonu hakkında konuşan Baki, "İptal etmek için uğraştılar." dedi. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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